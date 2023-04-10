美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）日前受訪表示，所謂美中即將開戰的論調已經「過熱」（overheated），各界需要冷靜。對此，國民黨前立委蔡正元認為，密利會說這段話，是因為他沒有把握一旦開戰，美國一定能擊敗大陸。

密利3月31日接受軍事新聞網站「Defense One」表示，所謂美中即將開戰的論調已經過熱，他並提到，雖然懷疑大陸能夠征服台灣的勝算，但美國也應繼續加快對台軍售速度，協助台灣提升軍事能力，以防萬一。

蔡正元8日在中天政論節目《前進戰略高地》中表示，在美國政府的官員中，大概只有密利說的是實話，其他人都在亂講一通、毫不負責，因為密利畢竟是軍人出身，有軍事素養，美國的軍校也很講究品格與榮譽，「要誠實」。

對於密利「即將開戰的論調已經過熱，需要冷靜」的說法，蔡正元研判，這代表美國「沒有必贏的算盤」、完全沒有把握在與大陸爆發戰爭時，一定能獲勝。蔡正元也直言，對密利而言，他一定是感到左右為難的，因為他一方面一定不希望子弟兵慘死在西太平洋，但另一方面，又看到美國國內政客一天到晚喊打喊殺、要跟大陸挑戰。