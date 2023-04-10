立法院司法及法制委員會今(10)日繼續併案審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案，時代力量立委陳椒華指出，農委會過去農業研發經費過少，組改後恐成「農業福利部」。農委會主委陳吉仲表示，20年前研發經費只有20幾億，現在已經有50幾億，已有「大幅成長」。

陳椒華針對「農業部組織法草案」條文審查時指出，條文中的用字多以「研擬」而非「研發」，研發對現在的農業藥物、生物多樣性等議題相當重要，回顧農委會過去在研發經費的比例實在偏低，農委會組改後恐變成農業福利部。

「其實我們是研究，研究和研發的中英文要區分」，陳吉仲表示，20年前農委會的研發金費只有20幾億，現在已經來到50幾億，已有大幅成長，每個國家在支援農業部門花的錢一定超過台灣的農業部門，如果扣掉每年老農津貼的600多億，產業政策、基礎環境維護、農地保護等加起來是超過農民福利經費的，所以並不是福利為主。