陶晶瑩是演藝圈出名的愛狗人士。（台視提供）

曹佑寧為毛小孩下廚。（台視提供）

郭書瑤坦言節目中服務其他人家中的毛小孩，心理壓力很大。（台視提供）

黃偉晉學習寵物美容。（台視提供）

許富凱本身對寵物和烹飪都很有興趣。（台視提供）

台灣實境節目推陳出新，寵物實境節目將掀起2023年綜藝新風潮，陶晶瑩（陶子）暌違5年重返綜藝圈，在台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》擔任寵物店執行長，開播後收視不俗，最高達1.51。製作人陳秀雯（芒果）分析可愛的萌寵網路短影音點擊率都很高，加上農委會都預計每年投入1億以上的預算在寵物業等，因此有了這節目的企劃案。

陶子率領曹佑寧、許富凱、黃偉晉和瑤瑤郭書瑤等實習生，在《哈囉!毛小孩》中一同經營替毛小孩美容和供餐的寵物店。好奇如何說服陶子主持，陳秀雯表示要找一位有份量又有副業且還是愛狗人士的藝人，在演藝圈少之又少，「陶姐完全符合這條件」。陳秀雯當初先把企劃案給陶子看，跟她開會報告後，製作單位便回去等候通知，「邀請很久才讓她捨棄去美國陪女兒來錄節目。」

對於這波寵物實境秀風潮，陳秀雯透露有一天聽到吳淡如的廣播節目，她說如果想創業做生意，但不知道開什麼類型的店，就去附近的寵物店看看這裡的人是養狗多還是養貓多，這樣就會知道自己開店的主打客，爾後就發現家裡、公司附近都開了很大間的寵物店，連知名網路平台都成立「毛宇宙」單元，甚至農委會都預計每年投入1億以上的預算在寵物業，所以才有了這節目的企劃案。

陳秀雯分析超萌可愛寵物網路短影音點擊率都很高，但如何讓寵物的短影音變成2小時的節目讓觀眾好好看完，每個做寵物節目的製作單位都在找共鳴，「雖然寵物商機餅很大，但似乎每一位飼主最喜歡的還是自家毛孩，要完全讓每個人都喜歡真的有點難度，只能看收視率變化來做調整。」而現在養貓的人越來越多，她覺得說不定有天也有電視台要挑戰高難度，做一檔貓咪的寵物節目。

她說做節目最怕碰到「孩子跟寵物」，因為他們很難控制，坦言製作《哈囉!毛小孩》最困難的地方是很難安排毛孩動線跟鏡位，「在錄製時所有的人員都非常小心，因此在還沒學完所有課程前，實習生只能暫時當個洗澡擠肛門線的小弟跟小妹，深怕我們讓毛孩受傷，寧願自己的實習生被狗咬也不能讓上門的毛孩受傷。」所以開錄前，有交代每位實習生都要先去打一針破傷風，加上實境秀要顧到很多方面，現場狀況又多，「希望每一個精彩的鏡頭都能呈現在觀眾面前。」

問起節目最大的看點，陳秀雯信心表示觀眾可透過節目學到如何幫自家毛孩打理一切，並打開對寵物的新視野，看到各式各樣跟毛孩有關的人事物，「我們不只是寵物節目，更讓你知道毛孩除了養牠還要陪牠更要教牠。」節目內容有讓正在學習中的實習生去服務藝人家的毛孩，克服一切環境完成任務，也有毛孩運動會讓韓團(G)I-DLE的舒華都對毛孩的十八般武藝目不轉睛，自豪認為《哈囉!毛小孩》是目前唯一寓教娛樂的寵物節目。

而實習生曹佑寧、許富凱、黃偉晉和瑤瑤郭書瑤將為節目考寵物相關證照，至於靈感從何而來，陳秀雯說研究過後發現寵物相關領域，居然在各大院校都有專屬的課堂，且設備還很齊全，「就希望透過節目讓大家知道毛小孩這門課程，我們實習生每堂課都乖乖去上課。」至於考試有沒有過？她笑稱在第一季節目的最後會公布每個人的成績。

會有第2季嗎？她透露在節目錄製時，就已經先找了第2季的場地準備著，節目的壽命都決定在收視率上，觀眾買單就繼續，甚至都已跟主持人討論下一季要考什麼寵物證照。

此外，吳姍儒（Sandy）主持的TVBS寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》去年播出，她帶著自家長毛臘腸狗「呵喜」一起走遍全台寵物友善景點、餐廳、旅宿，上山下海、吃吃喝喝交朋友，YouTube頻道播出至今約半年，已突破500萬的觀看次數，可見寵物相關節目，深受台灣觀眾喜愛。