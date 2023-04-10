被問滿意度墊底是否請辭？ NCC主委陳耀祥：獨立機關知名度本來就不高 @ChinaTimes ​

NCC主委陳耀祥爭議不斷，中廣蓋洛普3月民調顯示他支持度墊底，他今受訪時說，民調也顯示有50％民眾不認識他，因此支持度只是參考用。

陳耀祥今赴立院備詢，會前接受媒體訪問，面對自己滿意度墊底，他表示該調查大概有50％民眾不認識他，因為獨立機關在外知名度本來就不高。

至於NCC裁罰中天新聞台被提起行政訴訟，有媒體追問陳耀祥是否會對中天道歉，還中天一個公道，他隨即轉身離開，最後則說NCC就是依法處理，現在他也沒有請辭打算，而若案件偵結後被起訴，是否請辭則是「到時候再說」。