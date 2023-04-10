配合環保署限塑政策，新北市環保局今表示，5月1日起轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，新北目前轄內約有2704間飲料店，預估1年可減少3億6800多萬個塑膠杯的使用。

環保局最近持續進行掃街宣傳，若業者違反規定，將依照《廢棄物清理法》第51條第3項規定，處1200元以上6000元以下罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。

環保局說明，環保署的限塑政策推行至今已超過20年，去年更進一步公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，同年7月起四大類連鎖業者應提供自備飲料杯購買飲料者5元以上價差優惠，且今年連鎖便利商店及連鎖速食店須有5％門市免費提供循環杯借用服務；同時授權地方政府因地制宜規畫提報限用塑膠一次用飲料杯的期程。

環保局長程大維表示，新北市自去年中即著手規畫禁用塑膠一次用飲料杯實施日期，期間多次與轄內飲料業者進行溝通研商，掌握業者庫存塑膠杯去化及替代性紙杯備料情形，與會業者皆表示願意配合減塑政策。

經綜合評估庫存去化及替代產品生產批貨期程，新北市提報環保署核定於今年5月1日實施禁用塑膠一次用飲料杯政策，新北轄內目前約有2704間飲料店業者，預估政策實施後1年可減少3億6800多萬個塑膠杯的使用。