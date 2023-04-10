黃天牧指出，台灣本身資本市場基本面才最重要，去年台灣上市櫃公司稅前淨利是5.09兆元，創下歷年次高，雖然去年台股波動高，但去年上市櫃營收、獲利都比前年好，所以去年沒有想像中的不好，有50％的上市、60％的上櫃公司獲利去年都比前年要高，台股去年獲利也不錯。
美矽谷銀的風波過了嗎？黃天牧認為，美銀問題是否結束，自己不適合評論，但不同人有不同看法，金管會是監理機構會注意國際金融情勢發展、注意國內金融市場穩定。
美股上周五逢耶穌受難日休市，當天有經濟數據公布，美國3月非農報告，新增23.6萬人，雖遜於上個月的31.1萬人，但失業率3.5％，優於前期的3.6％，好壞各半。金管會主委黃天牧10日於財委會前時指出，美各項數據都已發布、但重點是台灣本身資本市場基本面才最重要，台灣上市櫃去年稅前淨利是5.09兆元，歷年次高，沒有想像不好。美銀問題是否結束，各方都有論述，金管會會注意國際金融情勢發展、注意國內金融市場穩定。
黃天牧指出，台灣本身資本市場基本面才最重要，去年台灣上市櫃公司稅前淨利是5.09兆元，創下歷年次高，雖然去年台股波動高，但去年上市櫃營收、獲利都比前年好，所以去年沒有想像中的不好，有50％的上市、60％的上櫃公司獲利去年都比前年要高，台股去年獲利也不錯。
美矽谷銀的風波過了嗎？黃天牧認為，美銀問題是否結束，自己不適合評論，但不同人有不同看法，金管會是監理機構會注意國際金融情勢發展、注意國內金融市場穩定。
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