黃天牧指出，台灣本身資本市場基本面才最重要，去年台灣上市櫃公司稅前淨利是5.09兆元，創下歷年次高，雖然去年台股波動高，但去年上市櫃營收、獲利都比前年好，所以去年沒有想像中的不好，有50％的上市、60％的上櫃公司獲利去年都比前年要高，台股去年獲利也不錯。

美矽谷銀的風波過了嗎？黃天牧認為，美銀問題是否結束，自己不適合評論，但不同人有不同看法，金管會是監理機構會注意國際金融情勢發展、注意國內金融市場穩定。