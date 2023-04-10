元宇宙的話題在去年掀起熱潮，天王林俊傑也豪砸12.3萬美金（約新台幣377.6萬元）買下3塊虛擬土地，怎料近日傳出平台交易價格暴跌，讓他慘虧91%，甚至還因此登上微博熱搜。對此，林俊傑昨（9）日發微博回應了。

據《中國證券報》報導，由於Decentraland近日成交中位數下跌9成，導致林俊傑投資的土地也跟著縮水，價值只剩1萬美金（約新台幣30.4萬元）；經過計算，他因此虧損約新台幣343.6萬元，雖然對他來說損失不算太嚴重，但此事仍登上微博熱搜，引發網友討論。

對此，林俊傑在得知消息後，也火速在微博發聲，只見他貼出皮夾的照片，並開玩笑寫下：「聽說最近很多人想幫我理財！」他的自嘲反應吸引6萬網友按讚，也讓網友笑稱：「不過丟了一個玩具而已，有什麼好說的」、「JJ：要不是你們提醒，我都忘了那點錢」

而有網友表示喜歡他這種回應方式，「笑死，你怎麼玩自己的哏」、「我居然還能見到這樣的林俊傑」、「別理財，理我」、「拜託繼續保持這種態度和回應速度」，不過更多的是，敲碗演唱會的粉絲，「哥，演唱會來內地，誰在乎那點錢」、「我的錢包交給你，我幫你」、「發新專輯我就幫你補洞」。