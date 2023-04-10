花蓮縣北區今天早上8點多，連續傳出4次不明「爆炸巨響」，嚇得網友紛紛上網詢問「天空為何傳出巨響」，花蓮縣消防局也接獲不少民眾報案訊問到底發生何事?不過巨響來源為何，消防局表示，目前仍不清楚，但有提到海巡署東部機動海巡隊原訂今天要在花蓮外海進行實彈射擊。對此海巡署表示，近日大陸環台軍演，海巡署已取消所有的實彈射擊訓練，因此巨響來源仍要進一步查證。

海巡署澄清表示，原訂今天是艦隊分署東部機動海巡隊進行實彈射擊，惟中共軍演期間，海巡署目前取消所有實彈射擊訓練。

上次花蓮市區出現不明巨響，是在去年9月29日上午9點多，突然傳出不明巨大爆炸聲響，整個鳳林以北地區民眾登清楚聽見爆炸聲，嚇到不少花蓮居民。據了解，造成巨大爆炸聲響的原因，是空軍花蓮基地一架F-16戰機進行保修後，在花蓮市區高空進行飛行試飛，其中包含超音速飛行項目，因此產生巨大音爆，但該聲巨響確實引起民眾議論紛紛。