阿利伯克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius，DDG 69）最近頻頻出現在南海

解放軍從8日起，一連3天舉行環台軍演，第二天甚至進行了精準模擬攻擊，以報復美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文。然而，美國海軍說，他們周一出動了飛彈驅逐艦，在南海行使自由航行權。

據路透10日報導，美國海軍說，阿利伯克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius，DDG 69）10日在位於南海的南沙群島附近執行自由巡航任務。美國海軍強調，「米利厄斯」號的行動符合國際法。而就在3月，北京才說，「米利厄斯」號進入了接近西沙群島的領海。

而另一方面，日本則興致勃勃，不斷密切關注解放軍的環台軍演，如今相關演訓已進入最後一天。由於日本南部島嶼靠近台灣，長久以來，東京一直擔心，中方在相關區域的軍事活動。

On April 10, the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG 69) asserted navigational rights and freedoms in the South China Sea near the Spratly Islands, consistent with international law.



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解放軍東部戰區組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習

日本內閣官房長官松野博一說，台海的和平與穩定不僅對日本舉足輕重，對整個國際社區的穩定也很重要。去年8月時任美國聯邦眾院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中方在台灣周邊舉行大規模實戰軍演，以示抗議，而當時有些飛彈便落入日本的專屬經濟海域內。此外，日本沖繩有大型美國空軍基地。

事實上，不僅日本，美國也說，他們正密切關注中方這次的環台軍演。