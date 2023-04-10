行政院「打詐國家隊」去年成立迄今，詐欺案件、財損創新高，蔡政府被質疑是「口號打詐」，警政署長黃明昭10日指出，整體詐騙案破獲率約9成多，遭國民黨立委游毓蘭狠嗆「騙肖欸」，因為被害人都沒拿回被騙的錢，背後首腦也沒抓到，她呼籲政府從個資外洩等源頭進行管理，別讓警察打詐時孤軍作戰。

立法院內政委員會上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，國民黨立委游毓蘭指出，政府成立打詐國家隊，詐騙集團卻「越打越強大」，內政部長林右昌說，台灣詐欺犯罪自2020年大幅提升，國家打詐隊成立後雖有功效，但還不夠。

游毓蘭接著追問當前詐騙案破案率，警政署長黃明昭指出，從整體破獲率來看，大約有9成多，但此回應讓游毓蘭傻眼直呼「騙肖欸！」，因為所有被害人都沒有拿回被便得錢，所謂的9成多，就是一些詐騙集團、詐騙案和人頭帳戶，背後首腦都沒抓到。

游毓蘭提到，前警政署長陳家欽日前撰文指出，警察負責後端偵查，但個資外洩是詐騙源頭，應該更注重前端源頭控管，她認為，當前科技變化多段，犯罪手法推陳出新，警方再努力抓人，也難以一網打盡，期望林右昌為警察挺身而出，別讓打詐淪為警方孤軍作戰。

林右昌澄清，不是沒抓到首腦，是有抓到也有重判，在打詐綱領1.5的部分，將特別針對行政機關高風險賣場、個資外洩，必須在一定時間完成裁罰，本周將向行政院長陳建仁報告，陳揆裁示完後就會照這樣進行，他強調，打詐不只是警察的事。