森鉅積極在台擴充生產量能，日前斥資7.5億元向嘉里大榮(2608)買下台南工業地產近4000坪，創今年以來南台灣最大規模工業地產交易記錄。
森鉅2022年第4季營收為8季來的新低，今年營運步出谷底，營收已經開始回升，不過，2023年全球通膨及升息的不利經濟因素影響，出貨恐將受到不利的影響。
森鉅2022年營收56.92億元，毛利率40.43%，受惠匯兌等業外收益大量挹注，稅後純益13.08億元創新高，年增1.75%，每股純益7.89元。
複合材料廠森鉅(8942)營運步出谷底，3月營收以6.2億元，創下歷史新高，月增21.96%、年增15.49%；首季營收14.79億元，季增41.38%、年增2.4%。
森鉅積極在台擴充生產量能，日前斥資7.5億元向嘉里大榮(2608)買下台南工業地產近4000坪，創今年以來南台灣最大規模工業地產交易記錄。
森鉅2022年第4季營收為8季來的新低，今年營運步出谷底，營收已經開始回升，不過，2023年全球通膨及升息的不利經濟因素影響，出貨恐將受到不利的影響。
森鉅2022年營收56.92億元，毛利率40.43%，受惠匯兌等業外收益大量挹注，稅後純益13.08億元創新高，年增1.75%，每股純益7.89元。
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