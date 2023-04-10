森鉅積極在台擴充生產量能，日前斥資7.5億元向嘉里大榮(2608)買下台南工業地產近4000坪，創今年以來南台灣最大規模工業地產交易記錄。

森鉅2022年第4季營收為8季來的新低，今年營運步出谷底，營收已經開始回升，不過，2023年全球通膨及升息的不利經濟因素影響，出貨恐將受到不利的影響。

森鉅2022年營收56.92億元，毛利率40.43%，受惠匯兌等業外收益大量挹注，稅後純益13.08億元創新高，年增1.75%，每股純益7.89元。