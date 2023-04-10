瑞士國會將在本周舉行特別會議，討論該政府策畫的緊急收購案。

為避免瑞信的失控可能導致金融崩潰，政府提出了近2600億瑞郎的流動性支援和政府擔保。

財長對瑞士媒體金融與經濟(Finanz und Wirtschaft)表示，內閣已經對瑞士央行(SNB)提出承諾，為瑞信提供流動性，以確保穩定。她補充說：「與瑞銀的擔保協定仍在談判中。在很多委員會的會議上，我得到的印象是，政界人士肯定不希望傷害此次收購」，「我現在沒有看到任何障礙」。

財政部在上個月曾對政府出手進行辯護。但批評者認為，政府出手太慢，並且對一家銀行提供了太多納稅人的錢，況且該銀行(瑞信)還為管理高層支付鉅額的獎金。

Keller-Sutter說，政府首要目標是確保瑞士經濟和金融中心的穩定，「在這種情況下，這是最好的選擇，同時也給國家和納稅人帶來了最小的負擔」。

財長還批評了瑞信的文化，認為該行設定了錯誤的獎勵措施，而且沒有從過去的醜聞中吸取教訓。

Keller-Sutter還為瑞信的ATI債券減記至零進行了辯護，指出：「這些是高風險的、殖利率有時超過9%的債券」，而且「這些債券的說明書清楚地寫著，如果公司要求間接的政府援助，它們是可以被註銷」。