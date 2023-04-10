中彰投等3縣交界處貓羅溪河段正值布袋蓮開花季，河面上呈現紫色花海景觀。（陳姓民眾提供）

中彰投等3縣交界處貓羅溪河段鋪滿布袋蓮，正值布袋蓮開花季，河面上開滿紫花，有如鋪上紫色花毯，令人驚豔，近日吸引不少愛好攝影的民眾前來取景，讓該地在布袋蓮大暴發引發的堵塞河道及危害生態等問題還未解決下，反倒已先成為拍照熱點。

布袋蓮大暴發的河段主要位於彰化縣芬園鄉與台中市烏日區環中路溪尾二橋一帶，該地的貓羅溪河道上布滿布袋蓮，近日進入布袋蓮開花期，河面呈現一片花海景觀，搭配白鷺鷥群不時飛過，形成美不勝收的畫面。

「沒想到這麼美！」陳姓民眾說，以前只知道布袋蓮是堵塞河道的生態殺手，從不知道布袋蓮也有這麼美的一面，布袋蓮的紫色花朵近日盛開，幾乎可跟薰衣草花海比美，數大便是美，布袋蓮花海令人驚豔。

因社群平台上的美照不斷傳播，加上布袋蓮的花期甚短，因此近日都有愛好攝影的民眾前來取景，他們將車子停放在溪尾二橋旁的堤防邊，再步行越過堤防，然後從橋下走幾分鐘後，即可到達布袋蓮花海旁的溪畔。