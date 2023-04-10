陳女與江姓同婚女透過網路釣魚方式，誘騙網友到摩鐵後下藥並洗劫，半個月內得手7次，其中1名男子猝死，台中高分院二審考量她們與部分被害人家屬和解，將陳女及江女依強盜致人於死及強盗等罪各判刑15年10月、16年8月，陳女不服提上訴，遭最高法院駁回確定。

陳與江是配偶關係，她們因疫情期間收入不佳，竟透過交友軟體分別邀約7名男網友與她們見面後，即由陳負責支開男網友，江女趁機將其在家中事先磨碎之前揭鎮靜安眠藥物「服爾眠」、抗精神病藥物「腦樂靜」等藥物粉末，摻入男網友所飲用之啤酒內。

等到男網友們飲用後，因藥效作用而陷入昏睡，陳、江取走對方財物；其中一名林姓網友因自身罹有心臟肥大、左心室增厚等病症，飲用陳、江摻入藥物粉末之啤酒後猝死在汽車旅館，汽車旅館員工前往查看時，發現林全身赤裸躺在地上死亡。

二審考量陳女及江女對部分犯行自首，依法減輕其刑，且與部分被害人達成和解，各判刑15年10月、16年8月，江女未上訴已確定，陳女提上訴，最高法院駁回定讞。