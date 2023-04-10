4月9日下午，知名作家吳若權聯手實力唱將錦雯，一同到台南溪北地區與民進黨立委參選人郭貞慧共同舉辦「溪北美好的未來講唱會」。現場聚集了大量民眾，年輕參與者比例偏高，在地人表示許久沒看到有活動吸引這麼多年輕人了。

吳若權聯手實力唱將錦雯，一同到台南溪北地區與民進黨立委參選人郭貞慧共同舉辦「溪北美好的未來講唱會」。

吳若權特別強調，這是他出道以來，第一次幫政治人物站台，吳若權與郭貞慧因為之前台南「東山咖啡節」結識，吳若權表示，郭貞慧是他看過最特別的政治人物，不僅創意十足，且執行力極強，也勇於接受新思維，是目前台灣政壇需要的一股活水。

郭貞慧觀旅局長任內，成功輔導許多觀光產業復甦轉型，讓大量北漂人才回流台南就業，她參選台南第一選區，也要想辦法改變選區人口外流的問題。(戴志揚翻攝)

今日郭貞慧也與吳若權提到，如何讓溪北的遊子返鄉就業，是她的首要之務。她在觀旅局長任內，成功輔導許多觀光產業復甦轉型，讓大量北漂人才回流台南就業，而今她參選台南第一選區，也要想辦法改變選區人口外流的問題。

郭貞慧向吳若權提到，溪北「無煙囪產業」必須要完善發展，溪北雖然要產業轉型，但也要成為宜居城鎮。(戴志揚翻攝)

郭貞慧也向吳若權也提到，溪北「無煙囪產業」必須要完善發展，溪北雖然要產業轉型，但也要成為宜居城鎮。郭貞慧回憶起兒時在青鯤鯓祖孫三代共同生活的溫馨日子，她也許諾，讓溪北三代同堂不是夢。