中山大學10日表示，中山大學半導體及重點科技研究學院，去年8月成立，並與7家高雄在地大型企業合作，每年培育120名半導體封測、及精密電子零組件產業發展所需碩士科技人才。

中山大學校長鄭英耀校長指出，半導體學院因應國家重點領域發展政策，聚焦高雄半導體封測、製造與電子零組件產業發展所需，與7+1家標竿國際企業合作及結合產官學資源培育科技人才，期能協助強化台灣半導體等相關重點產業在全球的領先地位。

中山大學半導體學院院長黃義佑表示，1年成立3個研究所，涵蓋的專業領域包括半導體產業鏈中游的晶圓製造、下游的封裝測試、以及電子零組件產業相關科技，預計第1期10年計畫，可培育約1,200名碩博士人才，加入半導體及電子零組件等重點產業。

中山大學半導體學院說，112學年度新成立的創新半導體製造所，4月10日至27日公開招生，該研究所碩士班採取新生暑期企業實習及2年大學專業養成（博士班規劃為4年）的創新產學培育機制，並提供碩士2年期間共3至8萬元的獎助金，以及博士每年36萬元的獎助金（至多補助4年）。

該院表示，新生暑期企業實習地點規劃於台積電位於中科的新人訓練中心進行，讓學生入學前就有難得的機會，可以體驗先進半導體設備與製程，對半導體產業有初步了解，將更有助於未來專業知識的養成與論文的研究。