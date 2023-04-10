中共從8日至10日在台灣海峽和台灣周邊空域，組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習。共軍東部戰區10日發布一段題為「台島上空的聲音」的短片，演習內容為轟炸機執行對陸打擊任務，影片最後停留在「導彈準備好，發射」，宣傳意味十足。此外，《解放軍報》發表評論稱「美國的安全保障根本靠不住」。

宣傳戰持續 東部戰區發布「台島上空的聲音」

東部戰區10日發表一段該戰區空軍轟炸機9日執行對陸打擊任務之影片，標題為「台島上空的聲音」，片長僅有36秒，但宣傳意味濃厚。

影片從轟炸機準備起飛開始，伴隨著刺耳的升空巨響。接著畫面切換到駕駛艙視角，轟炸機已飛於雲層之上，飛行員口述「我已抵達台島北部附近空域，飛機工作正常，導彈狀態良好」，此時轟炸機的引擎聲轟隆作響。

隨即，可聽見「開啟火控雷達，對目標進行鎖定」指令，接著鏡頭切換至飛行員時，他大喊「發現敵情」，隨後出現「實施模擬飽和攻擊，精確毀癱」指令。影片最後，飛行員說「導彈準備好，發射」，畫面停留在其手按發射導彈按鈕之時。

《解放軍報》10日則發表題為「美國的安全保障根本靠不住」之評論。評論指出，連日來的環台演習，是「對民進黨當局與外部勢力勾連挑釁發出的嚴厲警告與有力反制，充分彰顯了捍衛國家主權的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

文章批評，蔡英文及民進黨當局大搞所謂「倚美謀獨」，並把所謂的安全保障，「寄託在心懷不軌的美國政客身上」。文章舉伊拉克、敘利亞、阿富汗和烏克蘭為例，稱美國的國際信用「早已徹底破產」，而「蔡英文及民進黨當局拼命倚仗的所謂美國安全保障，實質是一劑包裹著美國虛假承諾的烈性毒藥，只會讓台灣距離危險越來越近，不安全感越來越高，損失越來越大。」

文章稱，「只有堅持一個中國原則，拒當美國戰爭機器馬前卒，才能給廣大台灣民眾帶來真正的安全保障和廣闊的發展空間。」

文章最後說，解放軍堅決戰勝任何有可能阻礙中華民族復興進程的重大風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益，絕對不允許任何勢力以任何形式、任何名義把台灣從中國分裂出去。