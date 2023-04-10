綠島客輪將拒載漁貨，近500位漁民齊聚碼頭抗議。（讀者提供）

綠島客輪將拒載漁貨，近500位漁民齊聚碼頭抗議。（讀者提供）

綠島客輪業者以航港局規定「客貨分流」為由，拒載綠島漁貨到台東，引發漁民憤慨，雖經協商改延至6月起停載，但是漁民仍不滿沒配套就停載，今天上午集結近500人及4、50艘漁船到綠島南寮碼頭掛白布條抗議。

「一再忍讓，島民遭殃」，綠島南寮漁港從昨天下午開始，就聚集約40艘掛有抗議布條，今天早上更有近500位情緒激動的漁民及旅宿業者齊聚抗議「無良奸商，無視漁民」。

綠島區漁會理事長何誌忠表示，多年前為方便客輪島上疏運，協調准許借用漁用碼頭供客輪停靠，條件就是客輪業者協助載運民生物資及魚貨，未料，客輪業者以以航港局規定為由，將全面拒載漁貨，已破壞彼此長年來信任與默契，視漁民生計不顧。

綠島鄉長謝賢裕則表示，台東縣過去就曾有公船，卻因為主事者設計不良、吃水太深，非漲潮無法停泊，最後不只無法營運還整條船報廢，縣府也賠了不少錢，也因此對綠島鄉公所過去幾年爭取公船有疑慮。

他說，客輪業者將拒載貨品，不僅影響漁民，也影響綠島民生物資進入，申購公船勢在必行，日前也獲得縣長應允，支持鄉公所向中央爭取補助採購客貨二用公船，不僅可以協助在送綠島漁獲、民生物資，也解決相親往返綠島、台東交通問題。

綠島鄉縣議員王姷力表示，離島交通運輸有種種不便，需要政府特別關心，船運公司說航港局規定要停載，經協商才給2個月宣導期、時間絕對不夠，鄉親也無法接受，當然要抗爭，請相關單位重視漁民權益心聲。

台東縣副縣長王志輝表示，大方向目標是綠島有自用貨運公船，在無公船過度期，會訂辦法由貨輪、漁船輸運，客輪有空間亦可輔助協運，貨運公船將請公所、區漁會盡速研擬計畫，縣府會全力協助。