教育部國教署自去年8月委請新竹美國學校協助開設「進階先修數位遠距教學課程(AP課程)」供國內公立高中學生跨校選讀，並安排經認證之外師採線上授課，至去年底止，有台北市中正高中、基隆高中、新竹女中、嘉義高中等4校10位學生參與該校開設之「環境科學」AP課程。

同時，為協助公立高中成為國際文憑組織認證的IB學校，教育部國教署自去年10月起委請台北歐洲學校就其擁有多年實施經驗的IB課程，開放有意願認證為IB學校之公立高中學校教師入校觀課及議課，並辦理國際文憑課程共備共學的教師社群活動，至去年底止，有台北市中正高中、景美女中、萬芳高中、育成高中4校共24位教師參與。

教育部國教署，此次推動111學年外僑學校與公立學校合作國際課程方案，不論是新竹美國學校的AP課程或台北歐洲學校IB的課程，皆獲參與師生高度肯定。

因此，教育部國教署將於112學年持續推動辦理，並於去年11月22日訂定發布「教育部推動公立高級中等學校實施雙聯學制及國際課程經費補助要點」，希望透過經費支持及資源挹注，鼓勵更多外僑學校及公立高中踴躍參與。

為持續擴大辦理，教育部在4月份將辦理線上說明會並補助公立高中與外僑學校開設相關課程的經費，邀請更多外僑學校參與，擴充公立高中與外僑學校交流合作量能，厚植師生英語力及提升國際競爭力。