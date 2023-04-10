保瑞表示，3月營收符合管理階層預期；其中，全球市場銷售業務3月營收受到旗下安成藥業代理的癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg美國市場代理權於3月底結束，故在代理銷售的最後1個月僅剩少量存貨可供銷售而較為疲弱。

惟全球代工CDMO業務持續加溫，不僅連續三個月較去年同期成長，累計第一季已較去年成長逾17％。

營運表現耀眼的保瑞，受惠併購安成藥效益大發威，自結前二月稅後純益6.87億元，每股大賺9.06元，年成長373.88％，法人看好第一季在業績亮眼中，獲利將有驚艷表現。

保瑞4月初已宣布，與韓國生技大廠Celltrion簽訂口服品牌藥之委託生產合作案。該藥品將在保瑞竹南益邦製藥廠生產，以益邦在口服控釋劑型（Complex Oral Dosage Form）用藥的研發與生產 技術優勢，可協助Celltrion進行受託產品的試製、化驗、成品上市 及後續量產計畫，銷售市場涵蓋亞洲地區部分重要國家，共七個市場；預期透過此案，可開拓更多全球市場的合作機會。