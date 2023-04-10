知名音樂人李坤城在2012年認愛小40歲林靖恩，消息曝光後「爺孫戀」一度鬧得沸沸揚揚，女方家長甚至多次暴怒，甚至揚言要斷絕父女關係，不過兩人仍穩定交往10年。如今，林靖恩悲痛證實李坤城大腸癌病逝，仍遭來不少酸言酸語。對此，有網友透露曾看見兩人私下互動的情況，並感嘆：「相愛的人看彼此眼裡會有光。」

資深音樂人李坤城與小他40歲女友林靖恩交往10年，走過風風雨雨，如今李坤城大腸癌病逝，林靖恩也透露自己在李坤城生前住院時，自始至終都陪伴在他身邊，兩人的感情深厚令人稱羨，但仍遭到不少酸言酸語。

對此，有網友提到自己在多年前上夜班時，曾經遇到李坤城和林靖恩來買東西，表示：「肩並肩手緊牽彼此，說笑著在挑東西，相愛兩個人看彼此真的眼裡會有光，10年時間是死亡讓他們別離，而不是那些酸民的酸言酸語或者感情不和睦而分開。」此外，也有網友透露，每次遇見他們時都是牽手回家，「真的是真愛。」

事實上，林靖恩在李坤城死訊傳出後，便以「未亡人」身分發言，兩人在今年2月時在病房內完成簡單結婚儀式，兩人原本不在意結婚一事，直到李坤城住院，才發現許多住院文件都只能由家屬簽署，她才想登記結婚，透露自己在整理資料的過程中，意外發現了李坤城早準備好已簽字的結婚證書。