「全國貓咪盃SCRATCH競賽」今年首度在台北舉辦實體賽事，全國共計22縣市、172隊伍、492名師生聚集於育成高級中學，昨舉行頒獎典禮。台北市代表隊成淵高中國中部勇奪「國中遊戲組」金牌，中正國中、永建國小及金華國小分別獲「國中動畫組」、「國小遊戲組」及「國小動畫組」銀牌，龍門國中則斬獲「國中動畫組」佳作，奪牌數全國第一。

教育局表示，蔣萬安上任以來，特別強調「程式設計」及「資訊素養」是世代關鍵基礎能力，責成教育局規畫、提供學生程式語言課程，教導學生正確使用網路及各項資訊科技功能。

教育局強調，未來將持續強化「K-12程式設計教育」，自幼兒園運算思維、國小程式設計教育逐步引導學生學習，於國中及高中職階段，提供各式新興資訊科技教育教材，引導學生學習各項資訊科技最新知識，並透過競賽取代評量方式，讓學生學習運用科技解決未來生活情境問題專業知識。

台北市長蔣萬安表示，資訊科技素養應結合永續發展及生活情境議題，才能培養出具問題解決及適應力的關鍵人才，本屆比賽特別安排貓咪盃各縣市代表隊選手前往台北市立動物園參訪，期待增加學生更多生活體驗及議題發想，成為學生結合人文與科技跨域學習的養分。教育局將強化「資訊倫理素養教育」，教導學生學習正確應用科技觀念及素養。

教育局表示，除辦理本次賽事外，將於今年籌辦並開幕「台北市STEAM及新科技發展辦公室」，讓每一位孩子從幼兒園到高中職階段，都能接受完整、具系統性且符合未來趨勢的科技教育。