美國政府近期加強打擊中國企業字節跳動旗下的社群軟體TikTokk（國際版稱抖音），因美國政壇呼籲禁用，多國政府也禁止於公務裝置使用，但根據外媒報導，TikTok母公司去年的利潤仍創下紀錄，首次超越在中國長期占據龍頭地位的騰訊及阿里巴巴，更成為全球估值最高的未上市企業。

《金融時報》引述知悉字節跳動業績簡報的兩位投資者說法指出，該公司2022年的稅息折舊及攤銷前利潤成長（EBITDA）79%至約250億美元，高於2021年的約140億美元。至於騰訊與阿里巴巴去年的EBITDA則分別為239億美元與225億美元。

報導提到，字節跳動2022營收額年增超過30%至850億美元，主因在於廣告商大幅增加廣告預算，其中國際業務的營收年增兩倍以上至約150億美元；另外700億美元營收則來自中國。

據報導，一名投資字節跳動的美國投資人說，字節跳動去年營收約80%來自中國，即使美國禁止TikTok，或TikTok在美業務被迫出售，也不會對字節跳動的財務狀況造成重大影響。