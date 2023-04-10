NCC主委陳耀祥昨被「NCC內部吹哨者」爆料，欲於四月、五月時闖關通過鏡電視一系列審查案。立委陳椒華說，如果硬闖，等於NCC將特許事業的監理權限自廢武功，陳耀祥將成為敗壞NCC的大罪人。民眾黨立委邱臣遠則強調，NCC已讓國人完全失去信心，陳耀祥應盡速下台，知所進退。

陳椒華今表示，雖NCC一再強調是委員會制、各委員獨立行使職權，然而面對鏡電視的執照核發跟後續產生的股東賣股、人頭代持、NCC內部洩密，甚至陳耀祥主委已被檢方列為貪瀆案被告偵辦中，鏡電視一案有諸多爭議，尚未調查清楚。

陳椒華說，陳耀祥去年在交通委員會承諾，相關爭議未調查清楚前，不會對鏡電視案做出決定，而他的公開發言代表的是NCC的立場，不管是立法院質詢公報紀錄，或是當日臨時提案的文字，都非常清楚。若NCC的委員制是任何一位委員都可以提出議程，要求審查鏡電視案，那陳當日就應該向委員表明，這不是他能決定的。

陳椒華指出，事實上，NCC處理案件的議程安排，跟委員會制、委員獨立行使職權無關。昨NCC的新聞稿非常離譜，擺明就是先射箭再畫靶，硬是要闖關鏡電視一系列審查案。既然陳在立法院公開承諾，就應嚴格遵守，勿拿獨立行使職權做擋箭牌，如果硬闖鏡電視案，等於NCC將特許事業的監理權限自廢武功，而陳耀祥將成為敗壞NCC的大罪人。

邱臣遠也認為，陳耀祥是「敗壞NCC的大罪人」已經是社會主流民意的感受，不管說是鏡電視案，還是說華視移頻案，甚至是數位中介法的強推，已多次帶來巨大爭議，因此立委們已多次呼籲陳要知所進退。

邱臣遠認為，NCC作為媒體第四權的監理機關，這一兩年在陳耀祥的領導下，已經讓國人完全失去信心，除了失職、失能，更甚被認為是執政黨的側翼、打手，因此呼籲陳耀祥不管是要自清，還是要正面回應社會大眾，都該盡速下台，迴避相關爭議，讓NCC可以回歸正軌，讓相關的檢調、司法，甚至是監察院系統，能夠秉持公正公開的角度審理相關案件，「陳耀祥你就不要再眷戀你的位子，應該要請辭負責，對社會大眾有所交代。」

而陳耀祥今說，有特定對象動用各種所謂刑事手段，或者媒體操作，意圖去影響干預NCC對個案的審查還有業務的推動，對此深表遺憾，而且沒辦法接受。邱臣遠表示，現在不管是在作秀，還是說兩面手法，基本上社會大眾對NCC的信任度已經非常低，陳耀祥屢屢發生爭議，如果要捍衛自己的清白、名聲，也想維護NCC媒體第四權監察的獨立性，真的希望要知所進退，無論是請辭也好、請假也好，應該要做相關的迴避。