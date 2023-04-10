儘管全球產業景氣放緩，但世芯-KY來自北美、大陸的HPC(高速傳輸) 設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，目前北美人工智能相關之設計需求非常強勁，2023年世芯-KY營收將有顯著成長，不僅如此，世芯-KY主要客戶之量產訂單能見度已達2024~2025年。

另外，台積電(2330)CoWoS及ABF載板之產能供應將成為世芯-KY在2023年成長力道之關鍵因素。

世芯-KY在天津飛騰事件爆發後，就積極分散訂單風險，希望將大陸客戶的整體營收貢獻度控制在10%內，以降低營運風險。新管制對世芯-KY而言較容易控制風險，以產品技術規格取代實體清單，以往世芯-KY無法確認客戶是否會被列為實體清單。中長期的風險是客戶的晶片要往更高階或5奈米製程發展就有可能超過管制標準，客戶需要調整設計方向，預計2023年北美市場將佔世芯-KY營收的60%以上，而大陸的貢獻會低於20%。