星島日報今天發文指出，馬克宏此行訪問中國，中法發表聯合聲明，雙方達成5大項51點共識；馬克宏並強調，堅持獨立自主外交，主張歐洲戰略自主。

文章認為，這是中國突破美國外交圍堵的重要布局，已達到初步效果。

據分析，俄烏戰爭爆發之後，美國強化與歐洲國家關係，以「合縱」對付中國。不過，隨著戰事的曠日持久，歐洲一些國家苦不堪言，知道要與中國「脫鈎斷鏈」不可行。

而馬克宏這次率領60位企業高管訪中，就是希望在中國簽大單，結果滿載而歸，光是空中巴士（Airbus）就出售160架飛機，價值200億美元（約新台幣6090億元）。

文章指出，為了「拉住」法國這個西方大國，中國也費盡心機，除了給訂單，也給予馬克宏超高禮遇，比如馬克宏抵達北京，由國務委員兼外長秦剛親自接機，國家主席習近平舉行盛大歡迎儀式，鳴放21響禮炮。

習近平還千里迢迢到廣州與馬克宏再次相聚暢談，「庭園散步，臨水而坐，觀景品茗，聽『高山流水』古琴演奏，縱論古今」。

但文章也表示，馬克宏邀請歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）同行，打破了外交慣例，一方面向北京發出歐洲團結的訊息，同時也是為了平衡歐盟對中國的政策。

文章認為，范德賴恩是歐盟對中國的鷹派，訪中前夕還稱歐洲不是與中國脫鈎（de-coupling），而是脫險（de-risking）。

但與馬克宏相比，范德賴恩此行明顯受到冷落。（編輯：曹宇帆）1120410