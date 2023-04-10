雲林地檢署偵辦偽造基地台（偽基站）詐騙集團案，發現詐騙人員駕駛載有偽基站的自小客車，在人潮眾多地區大量傳送釣魚訊息，誘騙民眾登入偽冒網頁，騙取信用卡驗證碼後再以刷卡軟體盜刷，不法所得逾百萬元，辦案人員陸續逮捕12人提起公訴，其中7人向法院聲押獲准。

雲林地檢署10日表示，檢察官黃薇潔接獲情資，有數名民眾信用卡遭盜刷，成立專案小組擴大偵辦，循線發現郭嫌自大陸將偽基站輸入台灣，並於去年8月初間在大陸地區招攬在台友人測試偽基站，惟招攬未成。

郭嫌因此於去年8月26日從大陸返台承租自小客車，於同年9月底至10月間駕駛載有偽基站汽車，在台北人潮眾多地區大量傳送釣魚訊息「etag帳單自動扣款失敗」，收受簡訊通知者信以為真，登入偽冒「遠通電收」網路頁面輸入信用卡資料，以此方式騙取民眾信用卡資訊及驗證碼。

隨後郭嫌在詐騙集團群組中，提供騙得的信用卡資訊及驗證碼，再由盜刷手黃嫌等11人將信用卡資訊綁定在行動電話內的刷卡軟體，至各大賣場盜刷金飾、3C產品等，不法所得約133萬元。

專案小組透過金流追查，陸續逮捕、拘提駕駛載有偽基站自小客車的郭嫌及盜刷手黃嫌等12人到案，其中郭嫌、黃嫌等7人經檢察官訊問，認為涉犯詐欺等罪的犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，有羈押原因及必要性，陸續向雲林地方法院聲請羈押獲准。