高雄61歲楊姓男子日前騎車外出，路上搖搖晃晃引員警注意，上前盤查發現他渾身酒氣，於是實施酒測，酒測值達0.71超標。據悉，楊男原本在家喝2杯米酒休息，突然接到在外地工作女兒來電，表示要回家團圓，他聽聞後興高采烈，要出去幫女兒買飯，卻忘了稍早有喝酒。楊男事後也相當懊悔，全案依公共危險罪送辦。

8日下午4時13分許，小港分局漢民派出所員警巡邏行經小港區新豐街時，發現前方楊男騎車搖搖晃晃，數次越過單黃線，令員警起疑，騎上前對他進行盤查。

在盤查期間，員警聞到楊男散發酒味，於是實施酒測，酒測值達0.71，楊男坦承在家喝了2杯米酒後，接到了遠在外地工作的女兒來電，女兒表示要回家團圓，楊男多日未見女兒，興高采烈要幫女兒買晚餐，忘記剛才有喝了些米酒。

楊男得知要被逮捕時，嚇得大驚失色，頻頻希望員警能讓他返家拿手機通知女兒，員警不予理會，依程序將楊男帶回派出所，詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。