大陸二十屆中央第一輪巡視正式展開。根據央視報導，日前大陸中央巡視組陸續完成了進駐工作，將正式展開巡視工作。金融領域方面，中央第五巡視組完成了對國家開發銀行、中國農業發展銀行和中國人民保險集團的進駐；中央第六巡視組完成中國光大集團、中國投資公司的進駐，將進行為期兩個半月左右的巡視「回頭看」。

在巡視工作動員會上，中央第五巡視組組長楊正超強調，將全面貫徹中央巡視工作方針，堅守政治巡視定位，更加強化震懾作用，更加突出標本兼治，充分發揮政治巡視利劍作用。

此外，還要聚焦「一把手」和領導班子，聚焦權力和責任，深入檢查金融單位落實上一輪巡視整改要求的實際行動和成效，並強化金融風險防控、強化全面從嚴治黨嚴的氛圍、強化改革政治擔當等方面整改落實情況，推動解決金融領域存在的突出等問題。

日前經中共黨中央批准後，二十屆中央第一輪巡視將對30家中管企業、5家金融單位和國家體育總局進行巡視，先前第一巡視組已完成了對中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團和中國融通資產管理集團的進駐，將展開為期兩個半月左右的巡視。