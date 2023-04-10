張姓男子下台中市豐原交流道時，車子突然因沒油而熄火，警方急救援。（警方提供）

台南張姓男子在高速公路上行車時發現沒油，原預計下台中市豐原交流道去加油，不料，才到交流道口車子突然熄火，即便加油站就在眼前，張男只能報警求援。警方立刻赴加油站買油，順利協助張男解圍。

台中市警察局豐原分局表示，社口派出所警員張維哲日前上午11時45分許獲報案， 33歲張姓男子表示，他開車從台南上來台中找朋友辦事情，沒想到剛準備下豐原交流道時，車輛突然熄火。

警方得知訊息後先前往加油站買油，再至交流道口尋找張男，即發現一輛藍色小發財車閃著雙黃燈停於路旁，而張男一見警車宛如見到救星般，急奔向員警表示，原預計一下交流道就有加油站可加油，沒想到車子卻在交流道口沒油熄火。張男對於警方的熱心協助深表感謝。

豐原分局長劉其賢讚許同仁主動協助、維護民眾安全之舉，並提醒民眾開車上路前，應先檢查車輛狀況，輪胎、引擎、大燈是否正常，油箱的油是否足夠，並記得定期維修保養車輛，若遇車輛拋錨情事，記得先於車子後方適當處擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，以維護自身及其他用路人行的安全。