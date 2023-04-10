花蓮北區今（10）上午8點多，連續傳出4次爆炸巨響，當地民眾人心惶惶，甚至有人好奇是否開戰了。對此，有知情人士保證「跟軍演無關」，純粹是我軍方針對F-16的例行測試。

上午發生巨響後，一度有傳是海巡署在花蓮港外實施海（陸）實彈射擊所致，但稍早海巡署回應，由於正值軍演，近日已暫停相關實彈演練。

而有知情人士告訴《中時新聞網》，每架 F-16整修完後，軍方都一定會進行超音速測試，而這正是今日花蓮發生巨響的原因，跟解放軍環台軍演無關。