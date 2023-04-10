台北捷運信義線東延段被稱為史上最困難的捷運工程，雖然工程進度延宕，但仍確定於2024年完工。台北市長蔣萬安10日視察東延段，他表示，未來完工後可與東環段銜接，對於舒緩內科交通也有幫助。

捷運局第二區工程處處長陳俊宏說明，東延段為目前為止最長的明挖覆蓋車站，長約1.42公里，地下三層開挖深度29.1公尺，並有2段共4條潛盾隧道，鑽掘長度約2014公尺。不僅緊鄰老舊民房，淺層土壤含水量高，深層則是堅硬岩盤，雖然導致施工速度緩慢，但仍確定可於2024年完工，工程經驗將納入環狀線、萬大線等設計。

蔣萬安指出，東延段雖然路線不長，但意義重大，站體規模是相較萬大線、環狀的2倍，往下開挖10層樓，地質條件艱辛。雖然進度延宕，但在施工過程中必須確保人員安全，完工後不管是連接東西向的交通，或與環狀線東環段銜接，可使北市捷運網絡更加完整，對於緩解內科的交通一定都有幫助，希望工程完滿順利及加速完成。

然對於多條捷運同時進行工程，是否會造成北市的交通黑暗期？蔣萬安坦承，一定會對地方交通、民眾生活帶來一定衝擊，但是施工團隊也將整個施工衝擊降到最低，不管是噪音、交通等，當然也會持續和地方溝通、聆聽地方聲音。