日本藥企安斯泰來製藥集團中國分公司的一名日籍高階主管3月間因涉嫌從事間諜活動在北京被捕，對此，安斯泰來CEO岡村直樹向英國媒體回應稱，該企業將採取進一步措施，使其在中國供應鏈多樣化，並表示不會退出中國，中國龐大的市場「顯然具有吸引力」。

英國《金融時報》9日報導，上個月，一名50多歲的日本男子正準備登上返回日本的飛機時，因涉嫌從事間諜活動在北京被捕。安斯泰來發言人3月26日向日媒證實，該男是該企業中國分公司的高階主管。知情人士稱，該男子在中國生活了20多年，還參與了中國日本商會的工作。該商會由進駐中國的日系企業組成，會員包括大型商社及銀行、汽車廠家等約600家公司。

針對日本員工在中國被依法採取刑事強制措施並接受審查一事，日前，安斯泰來CEO岡村直樹首次公開回應。他表示，按營收計畫，安斯泰來將採取進一步措施，使其在中國供應鏈多樣化，並提醒稱，此次事件不應成為該企業縮減其在中國業務的催化劑。

岡村直樹在該企業東京總部接受採訪時稱，他們沒有與中國切斷業務往來，但會通過準備替代方案（以確保產品供應）以及增加安全庫存，為此類「風險」做好準備。「就目前而言，我們未考慮要退出中國」，岡村直樹稱，中國龐大的市場「顯然具有吸引力」。

公開資料顯示，這家研發型製藥企業是日本第二大處方藥製藥企業。2021年底，安斯泰來宣布完成在中國布局升級，在原有安斯泰來製藥（中國）有限公司的基礎上，新設立安斯泰來（中國）投資有限公司和北京安斯泰來醫藥有限公司，並將安斯泰來大中華區總部落戶北京。

中國市場的貢獻在安斯泰來年收入中所占比例不到5％，但中國對於安斯泰來獲取原料藥物至關重要。據《中國經濟導報》此前報導，中國已成為世界上最大的原料藥生產國與出口國，多種原料藥在國際市場具有較強競爭力。

英國《金融時報》引述安斯泰來公司高層消息，在員工被捕事件發生前，該公司一直在考慮任命一名中國高階主管領導在中國業務。「派遣駐外員工的時代即將結束」，岡村直樹稱，「這不僅僅與中國有關，我們希望為每個分部創建一個本地人才庫」。