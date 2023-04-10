花蓮縣政府今舉辦全中運授旗儀式，縣長徐榛蔚期勉運動小將們能再創佳績，替花蓮爭光。（羅亦晽攝）

全國中等學校運動會本月22日至27日將在新竹縣展開，花蓮縣政府今舉辦授旗儀式，縣長徐榛蔚除將象徵花蓮的旗幟交給選手代表洪俊彥，也向各位代表花蓮的運動小將加油打氣，期勉大家能再創佳績，替花蓮爭光。

教育處今天早上10點在縣府大禮堂舉辦「112年全國中等學校運動會授旗儀式」，由縣長徐榛蔚先是向在場的運動小將們打招呼，有朝氣的問大家「有沒有信心拿下好成績」，並得到「有」的活力答覆，讓她感到相當興奮。

徐榛蔚表示，每一位選手都是花蓮的希望，也是未來的台灣之光，去年全中運在花蓮舉辦，身為地主隊的他們，共拿下18面金牌、20面銀牌以及19面銅牌的好成績，期望這次每位運動小將們出去比賽，都能展現最好的成績。

徐榛蔚還說，花蓮縣府對於學生參加全國運動賽事時，都會安排物理治療師、心理治療師等，陪同教練跟選手一起去賽場，藉以激發小將們的潛能，讓他們的成績比平時訓練好，同時也會運用科技協助選手在訓練過程事半功倍。

由於有些選手們在賽事中會因怯場而影響成績，徐榛蔚除了鼓勵大家戰勝心魔，也分享減少比賽怯場的小撇步，建議大家盡量提前到賽場了解場地狀況，可大幅減緩心中的不安，同時也呼籲初次參賽的選手們，可以多請教學長姐相關經驗，減輕緊張的感覺。

最後，徐榛蔚感謝選手們願意代表花蓮出賽，在賽事中爭取最好成績以及人生的金牌，並將代表花蓮的旗子，授予選手代表、花蓮體中二年級學生洪俊彥。

洪俊彥主要專攻項目為「舉重」，2021年在全中運國男組67公斤舉下銀牌，2022年在全中運高男組61公斤拿下金牌、全國青年盃舉重錦標賽銀牌，今年成功在全國青舉重金標賽拿下金牌後，取得世界青少年舉重錦標賽國手資格。