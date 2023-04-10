微博官方帳號於8日晚間發文指出：「近日，東部戰區進行環台島演練，這是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。」

微博表示：「但站方在主動巡查中發現，有極個別用戶在#東部戰區#相關話題下，通過『同質化』手段惡意營銷炒作，破壞網絡生態秩序。對此，站方予以嚴肅處置。」

微博指出：「依據『微博社區公約』等相關規定，站方共清理104條相關『同質化』違規內容，並對@ChoiJunYi、@蜀國小帥、@今天吃飽飽沒啊等5個違規用戶予以禁言15天至30天處置。」

香港南華早報9日晚間報導，微博禁言的帳戶性質各異，不過多數被微博下架蹭軍演熱度的發文，內容包括名流八卦，以及推介商品的電商廣告，範圍涵蓋化妝品至電子商品等項目。

所謂同質化（Homogenisation）是指行銷手法之一，類似於大量濫發廣告郵件，而且發布的資訊與當前獲關注的議題沒有任何關聯。

社群媒體仍是中國官方發布消息的主要管道，而多數依「東部戰區」主題標籤發布的環台軍演文，不過就是轉貼官方喉舌已刊登的相關報導，並附帶若干共軍自行發布力挺著這項軍演的評論。

由於更吸睛的最新名流動態，還有租借給美國田納西州孟菲斯動物園（Memphis Zoo）展示達20年的大貓熊丫丫即將返鄉的消息搶版面，雖然以環台軍演為主題的發文，9日在微博的瀏覽數仍超過1600萬人次，但受到關注的熱度已逐漸降溫。

美國加州時間5日總統蔡英文於雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）返台後，解放軍隨即宣布，東部戰區自8日至10日展開為期三天，代號「聯合利劍」的環台軍演。

解放軍東部戰區指揮的作戰範圍包括江蘇省、上海市、浙江省、安徽省、江西省、福建省共6個省市與東海，當中涵蓋台灣海峽。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120410