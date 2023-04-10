根據Refinitiv Lipper的數據顯示，美股基金在第一季平均上漲5.6％，至於去年全年則下跌了18.4％。國際股票基金在上季甚至上揚8.4％，而去年下跌了17.1％。另外專注投資級債券的債券基金在上季也上漲3％，去年則跌13.5％。