根據Refinitiv Lipper的數據顯示，美股基金在第一季平均上漲5.6％，至於去年全年則下跌了18.4％。國際股票基金在上季甚至上揚8.4％，而去年下跌了17.1％。另外專注投資級債券的債券基金在上季也上漲3％，去年則跌13.5％。
無視銀行危機 美股基金Q1上漲5.6％
儘管今年首季發生矽谷銀行與標誌銀行相繼倒閉、瑞士信貸出現財務危機與通膨依然居高不下，但在投資者押注聯準會將在今年停止升息循環甚至轉而降息下，讓股票基金依然有不錯表現。
儘管今年首季發生矽谷銀行與標誌銀行相繼倒閉、瑞士信貸出現財務危機與通膨依然居高不下，但在投資者押注聯準會將在今年停止升息循環甚至轉而降息下，讓股票基金依然有不錯表現。
根據Refinitiv Lipper的數據顯示，美股基金在第一季平均上漲5.6％，至於去年全年則下跌了18.4％。國際股票基金在上季甚至上揚8.4％，而去年下跌了17.1％。另外專注投資級債券的債券基金在上季也上漲3％，去年則跌13.5％。
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