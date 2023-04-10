數位部、文化部、NCC於3月27日、28日共同召開新聞產業與大型數位平台的第二輪對話會議，新聞產業分別與Google和Meta進行對話，Google在此之前已經提出數位轉型的共榮方案，Meta則尚未提出相關方案，對話的態度也較先前更為強硬。

數位部長唐鳳、呂正華10日出席立法院交委會進行「新型態冒名釣魚詐騙猖獗現狀檢討與未來防治規劃」專題報告，並備質詢。

洪孟楷質疑，Google提出的共榮方案，並沒有幫媒體爭取到議價分潤空間，Meta也無響應，但醜媳婦也要見公婆，政府部門要有更積極作為。

唐鳳說，確實Google提出3年3億元共榮方案，跟媒體議價是兩回事，並不是提了後就不討論議價，同樣也期待Meta盡快提出共榮方案，當然也不是提出後就不討論議價。

呂正華則說，Meta說需要回總部討論，也有請他們盡快提出方案，畢竟這個議題社會高度關注，數位部會積極關注，並強調Meta不是他開的，數位部是當平台，NCC、文化部是媒體主管機關。

洪孟楷再質疑，社群平台是使用者，大家也是他們用戶，政府要積極開會，積極尋求共識，像是每半個月、一個月開會，希望在媒體議價出來前取得共識，要求4月底可以再開會討論，也希望平台業者有誠意的話拿出方案討論。

對此，呂正華說，3月底有開過會（指大型數位平台跟新聞產業進行對話），會朝委員建議方向努力，但還有一些細部的要談。