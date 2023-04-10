庫存回補需求 建通3月月增逾3成
建通（2460）3月營收2.54億元、月增37.37％、年減28.99％，3月集團營收已較2月回升，客戶端陸續有急單需求且開始回補庫存，但與過往比較下單仍相當保守，後續仍須觀察第二季後終端需求回升程度；另外在市場車用電子與新能源車趨勢帶動下，異型導體銅材銑削加工詢問案件逐月增加，異型導體銅材銑削加工收入也逐月提升，額外越南廠也開始接單黃銅條原料訂單，目前集團多元化非電器插頭類端子業績已逐步展現效益。
建通（2460）3月營收2.54億元、月增37.37％、年減28.99％，3月集團營收已較2月回升，客戶端陸續有急單需求且開始回補庫存，但與過往比較下單仍相當保守，後續仍須觀察第二季後終端需求回升程度；另外在市場車用電子與新能源車趨勢帶動下，異型導體銅材銑削加工詢問案件逐月增加，異型導體銅材銑削加工收入也逐月提升，額外越南廠也開始接單黃銅條原料訂單，目前集團多元化非電器插頭類端子業績已逐步展現效益。
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