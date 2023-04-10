財政部表示，為鼓勵各界踴躍參獎，特別放寬第21屆金擘獎獎項數量，除特優獎項名額增加至兩名，同時提高OT案獲獎比例。
此外，獲獎政府團隊尚有新台幣10萬元至50萬元不等獎金，民間團隊亦有機會可向主辦機關申請保證金、權利金減收等優惠，同時金擘獎也鼓勵致力促進公益、完善雙語環境之民間團隊，期使公共建設更能符合民眾福祉及國家雙語政策。
金擘獎今年邁入第21屆，適逢促參2.0上路，本屆金擘獎具有承先啟後的歷史意義，財政部將主動提供民間團隊獎得獎名單予各機關，鼓勵用心付出的民間團隊及其成員。
財政部表示，第21屆民間參與公共建設金擘獎即日起開始受理申請，獎項分為政府團隊獎及民間團隊獎，另有創新獎、公益獎及雙語標竿獎等附加獎，申請期限至5月31日止。
財政部表示，為鼓勵各界踴躍參獎，特別放寬第21屆金擘獎獎項數量，除特優獎項名額增加至兩名，同時提高OT案獲獎比例。
此外，獲獎政府團隊尚有新台幣10萬元至50萬元不等獎金，民間團隊亦有機會可向主辦機關申請保證金、權利金減收等優惠，同時金擘獎也鼓勵致力促進公益、完善雙語環境之民間團隊，期使公共建設更能符合民眾福祉及國家雙語政策。
金擘獎今年邁入第21屆，適逢促參2.0上路，本屆金擘獎具有承先啟後的歷史意義，財政部將主動提供民間團隊獎得獎名單予各機關，鼓勵用心付出的民間團隊及其成員。
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