中國人民銀行10日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日展開人民幣（下同）180億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。以此計算，10日淨投放160億元。

路透統計，10當周逆回購到期總額僅290億元，其中10日和11日各到期20億元，13日和14日分別到期80億和170億元，12日無到期。

人民幣中間價下調22個基點 人行2000億逆回購
在岸人民幣收盤 貶192個基本點
人民幣中間價貶88個基本點 人行逆回購20億
#基本點 #日和 #人民幣中間價 #逆回購 #人民幣兌美元中間價