中國人民銀行10日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日展開人民幣（下同）180億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。以此計算，10日淨投放160億元。
路透統計，10當周逆回購到期總額僅290億元，其中10日和11日各到期20億元，13日和14日分別到期80億和170億元，12日無到期。
人民幣兌美元中間價10日報6.8764元，升值74個基本點。上一交易日中間價6.8838元，上一交易日官方收盤價6.8754元，上一交易日夜盤收報6.865元。
中國人民銀行10日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日展開人民幣（下同）180億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。以此計算，10日淨投放160億元。
路透統計，10當周逆回購到期總額僅290億元，其中10日和11日各到期20億元，13日和14日分別到期80億和170億元，12日無到期。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。