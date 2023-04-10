知名作曲人李坤城與小40歲女友林靖恩交往10年來，即使兩人戀情不受祝福也不被看好，林靖恩更多次為愛槓上網友及家人，兩人仍時常於社群高調秀恩愛，如今李坤城不敵大腸癌離世，他的兒子也透露父親離開時家人都在身邊「沒有遺憾」。

林靖恩昨（9）晚在臉書發文證實李坤城過世消息，她悲痛寫下：「昨日晚間8：21的事，住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們」。

根據《ETtoday星光雲》報導，李坤城兒子提到，父親最後的時刻家人與林靖恩都在他身旁，因此父親並沒有遺憾；另外，遵照父親意願之後不會有告別式與公祭，並將以基督教儀式、海葬方式送別父親，至於送別父親的時間，他則低調表示，父親交代這是私人行程，不便透露。

接著，他說到對於父親的回憶就是「藝術家、文學家、言論自由派家長，讓兒子任選其興趣發揮，愛台灣」而父親對於他最後的叮嚀，就是希望他可以擔起長孫長子的責任，將家族產業壯大，最後對於外界的關心，他則表示，自己沒事也很好，他將會專心於鍛練身體及工作，也相信以後自己會更好。