由OpenAI推出人工智慧聊天機器人ChatGPT在全球爆紅，使得人工智慧技術的研發與應用成為各國關注焦點，此事也讓大陸人工智慧產業感受到極大的壓力，專家分析指出，大陸之所以沒辦法生產出像ChatGPT一樣的聊天機器人，在於缺乏有遠見的領導者、一流的團隊、大量的資金及基礎研究投資不足。

南華早報報導，ChatGPT的崛起激起了大陸內部的反省聲浪，大陸雖在人工智慧的部分領域取得領先，但在回答複雜問題與生成多種內容的模型上卻落後了，中國科學院（CAS）運算技術研究所研究員鮑雲剛認為，OpenAI從非營利組織轉型，並獲得微軟注資超過100億美元是背後最主要的推手。

至於大陸在此方面落後的原因，鮑雲剛點出問題在於缺乏有遠見的領導者、一流的團隊及大量的資金。清華大學大陸科技政策研究中心副主任梁徵則認為是基礎研究的投資不足，「幾乎沒有一家大陸企業願意在基礎研究上投入巨資，沒有人願意做0到1的步驟。」

梁徵補充說明，「大陸需要花時間培養支持新創的市場環境，鼓勵有遠見的人們進行基礎研究或探索性的工作，最終可能會帶來一些有意義的事情。」

報導提到，目前百度、阿里巴巴、科大訊飛及網易都已公開表示正在開發類似ChatGPT的服務，最有力的大廠是百度，上個月發布文心一言（Ernie Bot）也是大陸第一個人工智慧聊天機器人。