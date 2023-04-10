台中市東勢警分局轄內高經濟作物枇杷3、4月進入產季，由於枇杷身價不斐，易成為宵小覬覦，新社分駐所啟動「護農專案」，白天宣導農民防竊措施，包括飼養警衛犬、加裝監視器等；夜間員警則加強巡邏，希望藉此防止不法犯罪。
新社區進入枇杷採收季節，農民辛苦栽種，就是等每年收成時刻，今年因氣候影響，枇杷產量減少，價格跟著上漲，目前價格每台斤上看180元。由於枇杷屬高經濟作物，因此易成為宵小覬覦目標。
新社分駐所為守護農民心血，針對轄內枇杷果園加強落實「護農專案」勤務，除編排警力巡守，並深入轄區向農民宣導防竊措施，員警白天至果園向農民宣導可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備、飼養警衛犬等警戒與嚇阻的防護作為；晚間則加強產業道路、偏僻處所之果園巡視，尤其是宵小易犯案之深夜，警方增加巡邏班次，於果園週遭仔細巡視查看，希望藉此防止不法犯罪。
東勢警分局表示，枇杷一年一收，種植過程費工，為確保農民們辛勞投入心血能夠順利收成，於枇杷採收季將會編排警力持續巡視，農民亦可藉由增設防竊設備提高自我保護能力，並呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，與警方攜手共同防制犯罪。
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