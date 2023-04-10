自2021年8月以來，南韓央行已經升息300個基點，使其基準利率升至3.50%，創下2008年底以來的最高點。其決策官員開始對過度收緊一個瀕臨衰退的出口型經濟體感到不安，尤其當現在全球增長也正在持續放緩。

南韓3月通膨率降至4.2%，創下一年低點，但仍然比該國央行設定之2%通膨目標高出一倍，且至少在未來一年內應該不會回落到這個水準。

據韓媒報導，南韓分析師認為因通膨持續降溫，以及經濟衰退的跡象升高，本周南韓央行利率料將連續第2次會議按兵不動。

受訪經濟學家認為，通膨持續降溫可以給南韓央行信心，讓聚焦於通膨的政策退場，並轉向全力避免經濟繼續放緩。

南韓的消費者物價指數（CPI）在2022年中站上高峰6.3%，而今年截至3月，該數據已經連續第2個月維持在4字頭。

LG經濟研究所經濟學家Cho Young-moo表示，消費者價格上漲的壓力，一直是韓國央行升息最關鍵的原因，但這種壓力肯定已經減輕。3月CPI年通膨率為4.2%，創下一年來最低。

現代綜合研究所副所長Joo Won表示，韓國央行可能不會再把通膨納入利率政策的考量，目前經濟衰退比通膨問題更重要，韓國央行周二將維持利率不變，「升息可以說是結束了」。他並預期到今年第二季通膨率將進一步放緩至3字頭。

Hi Investment & Securities分析師Kim Myung-sil則表示，如果下半年出口仍然低迷不振，就需要「先發制人」式的降息。

Kiwoom Securities分析師Ahn Ye-ha表示，如果美國的通膨降溫也變成是「千真萬確」的事，進而促使聯準會重新考慮其信貸緊縮政策，那麼南韓央行就可能盡速採取行動以降低政策利率。

而根據路透社對40位經濟學家所做的調查，39位受訪者都預期南韓央行在4月會議上將維持利率不變，以提振正在急速放緩的經濟。只有一位預期將升息25個基點，至3.75%。其中略為過半的受訪者認為到2023年底，南韓央行將降息25個基點。

穆迪分析公司經濟學家Dave Chia表示，韓國央行變得比較沒那麼激進，幾乎肯定會維持利率不變。考量到到消費疲軟和家庭債台高築，進一步升息將對低收入者和經濟成長造成毀滅性打擊。近期通膨放緩是個好消息，但油價波動仍然是一大風險。

南韓經濟2023年經濟估將成長1.2%、2024年估成長2.3%，該國今明兩年的平均通膨率預估為3.3%和2.0%。

但根據韓媒報導，有些分析師認為不應該排除南韓央行升息的可能性，因為美國與南韓之間的利差高達1.50個百分點，創下12年來新高，首爾當局對於外資尋求避險資產所帶來的困境仍感擔憂。

如果南韓央行在4月按兵不動，而聯準會在5月份的下一次會議上再次升息，那麼兩國之間的利差將進一步擴大。