玉女女星李麗珍出道時以清純外型與溫婉氣質走紅，但1993年卻宣布連續接拍三部三級片，令人跌破眼鏡，轉型成功的她之後便以電影《千言萬語》勇奪第36屆金馬獎影后及香港電影金紫荊獎影后寶座，再創演藝事業高峰。近日，相隔三十年她受訪透露當初轉型當脫星的原因。

去年李麗珍上節目《演員．門》談及當年轉型為三級片女星的真實原因，她認為自己演了十幾年的「妹妹角色」，被定型為玉女，便計畫趁著年輕時賣青春，「其實公司當時已經考慮到這個問題，於是早就安排我拍攝一本寫真集，去熟悉這類情況，讓自己先有心理準備，不會去到現場感到尷尬。」

於是，李麗珍1993年她一口氣拍下《愛的精靈》、《蜜桃成熟時》及《不扣鈕的女孩》三部三級片，當中以《蜜桃成熟時》成績最好，票房突破1200萬，她成功轉型，更接到許多三級片邀約，不過她卻感嘆自從加入豔星行列，便發覺有很多重複，於是拍完《玉蒲團II玉女心經》，她便停止接演，脫離豔星行列。

事實上，李麗珍獲麥當雄導演賞識，出演第一部電影《停不了的愛》，當年的她只得17歲，之後演過《開心鬼》、《為你鍾情》、《富貴逼人》系列，1988年更憑《最後勝利》首度提名香港電影金像獎最佳女主角，中間一度走入婚姻跟家庭，但後來結束第一段婚姻後，她繼續朝著演員之路邁進，1999年就憑著電影《千言萬語》勇奪第36屆金馬獎影后及香港電影金紫荊獎影后寶座，再創演藝事業高峰。