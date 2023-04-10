搶攻普發現金商機，COZZI Blu和逸飯店．桃園館推出「逸起放大6,000元」大禮包，凡4月份於COZZI Blu和逸飯店．桃園館餐廳「逸．市集」、「逸薈軒」、「Blu Bar」，以及一樓「巧虎夢想樂園」，單筆消費滿2,000元並加入AMAZZING CLUB會員，即可獲得價值6,000元的電子折價券大禮包。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館表示，禮包內容包含多國百匯自助餐廳「逸．市集」平日午餐兩人同行一人免費、平日午晚餐75折優惠券，以及美味西點200元現金折價券，搭配餐廳現正熱映的「京阪料理集」，用餐滿額還可抽機票。川揚料理中餐廳「逸薈軒」則祭出「北京爐烤櫻桃鴨四吃」現折600元、單瓶葡萄酒600元折抵券等優惠，近期餐廳推出春茶入菜的美饌，值得闔家團聚一同宴饗美食。位於飯店三樓唯美海洋系潛艇酒吧「Blu Bar」，推出貴婦級「海灣燈塔下午茶」獨特優惠，原價1,680元，憑券享優惠只要1,280元，還有指定酒款600元現金折價券。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館並指出，除大人有優惠，小朋友也有獨家紅利。同時除了餐飲折價券外，大小朋友都愛的「巧虎夢想樂園」，也加入大禮包行列。超殺入場優惠7折，還加贈超可愛的巧虎、琪琪兒童止滑襪乙雙，小朋友們有玩又有拿。

【未滿十八歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康】