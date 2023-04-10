今年以來，大陸各地重大項目建設湧動，提供經濟復甦動力。據《證券日報》不完全統計，截至4月9日，全大陸有14個省級行政區公佈2023年第1季重大項目建設情況中，開工建設項目共達到1萬2571個、投資金額接近7兆元（人民幣，下同）。同時多個城市也正積極規劃展開新一輪重大項目建設。

從投資規模來看，不少省份在第1季的項目建設上，不論是數量還是規模均達到較高水準。例如，遼寧第1季集中開工項目1816個、總投資超過4700億元，達到歷年同期最好水準；湖南開工的1158個項目中，投資超過10億元的專案也達到106個之多。

觀察今年以來，大陸各地紛紛借重大專案建設發揮投資積極作用，主要體現在兩方面。首先是透過大規模投資項目帶動經濟效應，同時藉此精準加速產業結構調整和經濟轉型升級。

從投資流向也可看到，近年重大項目建設錨定符合產業結構調整方向和經濟轉型升級要求，加強對製造業、高技術產業、新基建等領域的投資力道，並引導資金流向經濟社會發展的關鍵領域和薄弱環節如水利、交通、能源等基礎設施建設和生態環保等補短板建設。

以湖北為例，在第1季53個開工項目中，15個重大產業類項目聚焦戰略性新興產業、先進製造業、現代服務業、新基建等領域，總投資219億元，占比接近三成。

同時已有多個城市正積極佈局第2季的新一批重大專案建設。像是安徽宿州市近日召開的2023年全省第二批重大項目開工動員會上說明，第2季全市開工動員項目比第1季增加6個達到總數69個，總投資也季增8.1億元至474.83億元。