全民普發6000元，新北市國民運動中心、新北運動聚點推出「6000入帳，運動重賞！」優惠活動，今起至6月30日推出三波優惠，首波「優惠好康＋1元」用1元就能加購喜歡的運動品項；5月有「登錄發票抽iPhone14」、6月推出「消費滿額送新北幣」，邀民眾用6000元實現運動賺健康！

新北市體育處表示，板橋、新莊、永和國民運動中心特定時段租借場地，＋1元多1小時；泰山、樹林體育園區租借場地達指定時數，＋1元贈健身房1小時；沒有球具也不擔心，板橋、新店、土城、林口國民運動中心特定時段租用場地，可＋1元租球具。

永和、三鶯、五股、喜歡運動中心及泰山體育館則有課程加購優惠，報名特定課程可用1元加購單堂課程或運動研習課；土城、三重、中和等運動中心報名課程另享1元加購體適能或泳池體驗門票。

經常游泳、健身的市民朋友，蘆洲、林口等運動中心購買健身房1小時，＋1元再多1小時；樹林運動中心辦理體健卡、水漾卡限量＋1元送3天；三重運動中心辦健身、游泳季卡享＋1元加購舞動分享卡；喜歡運動中心辦健身月卡＋1元送精緻團課1堂。

愛好多項運動的民眾可參考滿額優惠，泰山運動中心消費滿1000元＋1元享優惠5選1；汐止運動中心報名課程滿額即享＋1元贈健身房、泳池門票或單堂課體驗券；樹林運動中心消費滿2500元＋1元就送限量運動毛巾；淡水運動中心祭出消費課程、泳池、場租＋1 元抽折價券優惠；三鶯、鶯歌、汐止、蘆洲等運動中心推季票、月卡、1對1等優惠。

體育處表示， 各運動中心優惠不同，詳情請上活動頁https://reurl.cc/Q4O5jo，更多資訊請至「新北運動聚點」臉書粉絲專頁，或洽新北市各國民運動中心、體育園區、運動聚點官網、粉絲團查詢。