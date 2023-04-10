貓熊團團逝世後，台北市立動物園貓熊僅剩雌性，傳出上海有意進行貓熊外交，然農委會主委陳吉仲表示，野生動物進出口有相關程序，但也要看台北市政府是否提出申請。台北市長蔣萬安回應，將請動物園相關單位作全面了解和研議。

對於傳出上海有意進行貓熊外交，台北市副市長林奕華昨日說明，雖然上海團因為台灣燈會訪台，但不論是雙城論壇或貓熊議題，雙方都尚未正式討論，並沒有開始進入討論階段。陳吉仲則說，動物進出口均有相關程序，林務局的專案小組會開會討論，但仍要看北市府是否有申請。

對此，蔣萬安回覆，請動物園、相關單位作全面了解和研議，特別請動物園就瀕危動物保育做專業評估，讓北市參與瀕危動物保育非常重要。

媒體追問，蔣萬安是否會親自協調？等到雙城論壇，對於貓熊圓仔是否會太慢？蔣萬安說道，會從專業角度全面了解，也會聽取動物園報告。

另，台北市大巨蛋球場開始鋪草皮，但卻有民眾質疑，只有草皮恐造成球員受傷。蔣萬安說明，有請日本專業技師指導鋪設，相關鋪設方式和做法也符合國際棒球賽事標準，不管是耐震度、穩定性、彈跳性和衝擊吸收性均符合一切標準。