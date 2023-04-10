家事服務人員進行居家環境整理，讓做家事也能成為專業並賺取薪資。(中彰投分署提供)

做家事也能賺薪水！隨著高齡時代來臨，許多銀髮族開始思考二度就業的可能性，為提供更多方向，勞動力發展署中彰投分署中彰投區銀髮人才資源中心推出家事服務主題活動，培訓學員成為專業的「家事達人」，並舉辦相關職類媒合，日薪上看1408至2000元，還可滿足婦女兼顧家庭與工作的需求。

中彰投區銀髮人才資源中心提出「提倡銀髮勞動」、「職涯諮詢與就業準備服務」、「促進世代合作」及「輔導企業成為友善職場」四大服務內容，盼幫助銀髮族充實生活與經濟，4月份更針對「就業準備服務」推出套餐組合，舉辦職涯講座、培訓課程、徵才等活動。

銀髮人才資源中心指出，職涯講座可協助銀髮者做好就業前的準備、掌握家事產業概況，培訓課程則培養銀髮族成為家事達人，4月21日並將舉辦「家事服務」職類專案媒合小型聯合徵才活動，共4家廠商釋出26個職缺，以月薪、日薪或時薪等工作時間供求職者選擇，讓銀髮族結束培訓後可立即上工。

中彰投區銀髮人才資源中心主任楊子誼說，近幾年家事產業服務的需求逐年增加，而銀髮族對就業的需求包括彈性、自主及專業，符合家事類人才需求，近期舉辦的「家務專業職涯展望講座」、「家事服務職能培訓課程」，分別邀資深專家講述產業現況、技能技巧等，盼讓銀髮族具備家事服務的知識與技能。